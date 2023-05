Director general del Granada: "No hay mucha diferencia entre la Primera y Segunda División"

RÉCORD tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Alfredo García Amado, director general de un Granada CF al que intenta ascender a Primera División. Por ahora, su situación es privilegiada, pues el equipo nazarí va primero en la clasificación de la SmartBank.

Con García Amado hablamos de las diferencias entre Primera y Segunda División que para él no son tantas: “En la segunda división de España hay equipos históricos han estado en primera división. Entre los diez equipos que forman parte de la parte baja de la primera división y los diez que forman parte de la primera tabla de segunda hay un nivel muy similar, no hay muchísima diferencia, lo único es que militas en otra categoría diferente. El nivel futbolístico en la segunda división es muy alto, hay una gran exigencia y no hay una gran diferencia”.

Para el Granada CF la clave del ascenso según García Amado puede ser: “Al final todo pasa por los futbolistas. Tienes que tener un plantel con gran talento, implicados, buenos profesionales y luego buen entrenador y que todo lo que rodea a la entidad sume en la misma dirección, desde empleados, dirección, aficionados, instituciones, ayuntamiento. Por supuesto, los artistas que son los futbolistas y el entrenador quienes rematan este tipo de acciones que son los que manejan el fútbol pero para que un club tenga éxito desde el primer capitán del Granada hasta el último soldado de toda la provincia, incluyendo fans tienen que sumar, todos tienen que estar alineados”.

Guillermo Ochoa estuvo en este equipo una temporada, y por eso le preguntamos al directivo granadino sobre la posibilidad de traer algún otro mexicano en el futuro: “El fútbol mexicano está a un grandísimo nivel. Hoy en día están llegando propietarios mexicanos al fútbol español porque es uno de los mejores de Europa y estaríamos encantados de recibir a algún paisano mexicano”.

Estos días el fútbol español alaba la iniciativa del Granada CF de sufragar el desplazamiento de los aficionados granadinos que se encuentran en los pueblos de alrededor de la ciudad como forma de animación insitu para el equipo en el estadio: “Uno de nuestros proyectos es intentar atraer a toda la provincia, no solamente a la ciudad. Intentamos traer a todas las peñas con autobuses que pone el club. Eso les facilita venir al Estadio Nuevo Los Cármenes. Tuvo muy buena aceptación y ya tenemos tres líneas que recorren la provincia. Queremos facilitar que la gente esté con nosotros”.

El Estadio Nuevo Los Cármenes se llena semana tras semana, una comunión con el público que puede llevar al Granada CF a Primera. Así se lo explica a RÉCORD su director general: “Este club es pasión. El campo está lleno, la gente está con el equipo, se te ponen los pelos de punta cuando cantan el himno a cópela. El fútbol es sentimiento, pasión y aficionados. Yo no creo en el futbol como negocio porque sino hay sentimiento o esa sensación de pertenencia y de amor a los colores no tiene sentido. Esto es sentimiento, amor a una camiseta y a un escudo”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - GRANADA, UNA HISTORIA CERCA DE REGRESAR A LA PRIMERA DIVISIÓN EN ESPAÑA