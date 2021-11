DT de Edson Álvarez, sobre supuesto interés del Manchester United: 'Mi enfoque está en el Ajax'

Tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer de la dirección técnica del Manchester United, muchos nombres han sonado para llegar al banquillo de los Red Devils, entre ellos el de Erik ten Hag, timonel del Ajax donde milita Edson Álvarez.

Sin embargo, el estratega del conjunto de Ámsterdam aseguró no saber nada del supuesto interés en sus servicios, pues su mente está con el conjunto de los Países Bajos.

"Mi enfoque está en el Ajax, hablar de ese supuesto interés es sólo una distracción. Espero que mis jugadores se concentren en el Ajax, así que tengo que dar el ejemplo correcto y hacerlo también. Es extraño que me pregunten sobre irme del equipo, porque no he escuchado nada, así que no puedo pensar en ello", reveló Ten Hag en entrevista con ESPN.

"Estoy concentrado en mi equipo. Tenemos una plantilla brillante y tenemos muchas cosas que queremos lograr. Vamos a luchar por ganar títulos", agregó el estratega.

Además de Erik ten Hag otros nombres se han escuchado en la órbita del conjunto de la Premier League como Mauricio Pochettino, actual timonel del PSG.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THE BEST: BENZEMA, MESSI, CRISTIANO, MBAPPÉ Y NEYMAR, ENTRE CANDIDATOS AL MEJOR JUGADOR FIFA