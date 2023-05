DT de Sevilla previo a enfrentar a la Juventus: ‘Soy novato, estoy tranquilo pero me vuelvo loco’

José Luis Mendilibar, estratega de Sevilla expresó su entusiasmo y confianza mientras se prepara para su primera experiencia en competiciones europeas de alto nivel ante Juventus, donde buscará llegar a la final de Europa League.

“Claro que estoy ilusionado, soy un novato en esto. Los jugadores no son novatos y son los que tienen que jugar. Estoy tranquilo, pero no me vuelvo loco”, señaló Mendilibar previo al partido.

Por su parte, el timonel vasco aseguró que es un reto enfrentar y vencer al equipo italiano para seguir haciendo historias e ir aumentando las fortalezas de sus jugadores.

“Estoy viviendo un sueño. Estoy tranquilo, me lo tomo con normalidad, no me vuelvo loco pensando en el rival, sino en mis jugadores, en recuperar a los tocaditos”, confesó.

Además, señaló que su equipo puede competirle a cualquier equipo y más aun un histórico de Italia, confía en los suyos, porque le han demostrado las capacidades que tienen.

“Confío en lo que tengo, nosotros podemos ganarle a cualquier equipo. A la Juventus, también", argumentó.

