Edinson Cavani: Benfica está haciendo todo para ficharlo, aseguró DT

El entrenador del Benfica, Jorge Jesus, reconoció que el fichaje del uruguayo Edinson Cavani "no es fácil" financieramente, pero aseguró que el presidente del club lisboeta está haciendo "todo" para conseguirlo.

"Tiene que haber una ingeniería financiera, donde el presidente (Luís Filipe Vieira) es muy fuerte. Ya se estaba hablando antes de que yo llegara al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", señaló en una entrevista con el canal oficial de las Águilas.

Jesus afirmó que no fue él quien pidió que se fichara al uruguayo, pero le agrada la idea: "Si me preguntaran si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el futbol portugués".

"En Portugal tenemos dificultad en competir con otros equipos de otros países. Si pudiésemos competir con otros, ya habríamos ganado una Champions", aseguró.

Jesus, que volvió al Benfica tras una exitosa etapa en el Flamengo, refirió que no ha pedido el fichaje de ningún jugador del club brasileño, un equipo que le "costó mucho" abandonar.

