Edinson Cavani, cerca de convertirse en nuevo jugador del Valencia

Luego de muchas especulaciones, parece que al fin se termina la novela de Edinson Cavani y en que club jugará antes de la Copa del Mundo de Qatar en el invierno de este 2022. Todo indica que el uruguayo logrará su cometido de permanecer en Europa.

Tras rechazar ofertas del Toluca de México y de Boca Juniors, por mencionar algunas, "El Matador" podría recalar en el Valencia de la Liga Española, esto de acuerdo a la información de RMC Sports, anteriormente Cavani fue vinculado con el Villarreal, pero hasta el momento lo único que se sabe es que la negociación se detuvo.

Por ahora lo que se sabe es que el uruguayo está en Madrid, que en las próximas horas estaría viajando a Valencia y que antes del encuentro ante el Atlético de Madrid Cavani sería presentado como nuevo jugador "che".

Valencia no es la única opción para Cavani, su agente aún negocia con el Niza de la Ligue One en Francia y las pláticas con el Villarreal aún no están totalmente concluidas, veremos si llega o no al conjunto naranjero.

