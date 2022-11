Un mal momento vivió Edwin Cardona cuando la prensa malinterpretó su salida momentánea del club Racing. El tema llegó a tal punto que el colombiano tuvo que redactar un comunicado en redes sociales.

“He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia y a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones que han sido noticia en los medios de manera errónea”, se lee a Cardona.

El futbolista reconoce que no ha sido su mejor año, que ha tenido errores, pero no son justificaciones ante lo escrito en la prensa. Directamente dice: “Se inició una cadena de noticias manifestando lo siguiente ‘EDWIN CARDONA DECIDIÓ RETIRAR SUS PERTENENCIAS Y NO PRESENTARSE MÁS A ENTRENAR’”.

Cardona, en párrafos siguientes, explicó que el Racing decidió otorgarle su periodo vacacional del 2022 a lo largo del mes de noviembre. No obstante, apuntó que la primera carta que le dieron fue destruida y sustituida por una nueva, donde había nueva información.

“Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales (…) han sido decisiones ajenas a mí. Retiro mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación", concluyó Edwin Cardona.

