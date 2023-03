Efraín Juárez sobre su paso en el futbol belga: "El jugador mexicano está probado, el entrenador no"

Efraín Juárez, exjugador de los Pumas de la UNAM, comentó para TUDN lo que falta para que los entrenadores mexicanos puedan consolidarse en el futbol europeo.

"Hoy el futbol europeo dice 'el jugador mexicano es caro y cobra bien, pero bueno, sí lo vale', porque ya está probado, porque tuvimos a Chicharito, a Rafa, a Guardado… Ya, ya está probado el jugador mexicano, pero el técnico, no", aseguró.

Juárez se retiró como futbolista profesional en 2019 en el Valerenga Fotball en la Liga Noruega, desde ese momento terminó sus estudios como entrenador y tuvo su primera experiencia como auxiliar con el New York City Football en la MLS.

Lo que hay que aplaudirle a Nacho es que dejó esa zona de confort y dijo 'a mí no me importa, a mí nadie me va a contar cómo es dirigir en Europa', se fue a Segunda División y lo cuestionaban, el tipo se atrevió, hay que aplaudir esas cosas", finalizó.

Juárez se fue a probar suerte como auxiliar en la Liga Belga con el Standard de Lieja a principios de la temporada pasada.

