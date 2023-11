El director técnico de la Selección de Honduras ve a México como el modelo a seguir

El entrenador de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda reveló previo al juego contra la Selección Mexicana que desde hace años manifestó a los directivos catrachos su deseo de acercarse a ver cómo se trabaja en nuestro país para intentar emular lo hecho en los clubes de la Liga MX para su desarrollo.

“Yo recuerdo que acá yo les decía que no teníamos que ir a Europa. Los directivos, los entrenadores hondureños no tienen que ir a Europa; los intercambios tienen que ser con Sudamérica, tenemos que llegar a México, tenemos que ir a ver la administración de América, Pachuca, Monterrey, Chivas, que son vecinos nuestros y están aquí cerca. Nos sale más económico y así como ellos lo han desarrollado, nosotros en una escala la podemos desarrollar también”.

“Siempre es un partido atractivo por todo lo que significa el futbol mexicano y nosotros como cuerpo técnico desde hace 20 años lo hemos enfrentado y siempre respetando la gran organización que tienen y todo lo que significan porque han hecho crecer a la Concacaf”, agregó.

Sobre la intensa rivalidad que siempre ha existido entre estas selecciones, el estratega descartó que exista un odio entre ambos y que solo se trata de una competencia que ayuda a que los dos sigan en crecimiento.

“Yo creo que en el futbol no puede haber odios, sin rivales no hay competencia y sin competencia uno no crece, el velocistas de 100 metros hace su mejor registro cuando a lado tiene a uno que le está exigiendo”, declaró Reinaldo Rueda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALBERTO GARCÍA ASPE SOBRE VISITA DEL TRICOLOR A TEGUCIGALPA EN 1993: "DE MILAGRO NO HUBO MUERTOS"