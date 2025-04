El equipo de Deadpool que busca ascender a Premier League

¿Puede un equipo galés, impulsado por una estrella de Hollywood, conquistar el futbol inglés y alcanzar la Premier League? Esa es la pregunta que rodea al Wrexham AFC, un club que ha capturado la atención de aficionados en todo el mundo. A continuación, te contamos más detalles sobre este equipo y qué tan cerca se encuentran de alcanzar ese sueño.

Actualmente compitiendo en la League One, la tercera división del sistema de ligas de Inglaterra, el Wrexham está a las puertas de un nuevo hito en su impresionante ascenso. Con el respaldo de Ryan Reynolds, conocido por su papel como Deadpool, y su socio Rob McElhenney, el equipo no solo busca un ascenso a la Championship, sino que también sueña con llegar a la élite del futbol inglés en los próximos años.

El equipo de Ryan Reynolds

El Wrexham se encuentra en una posición envidiable en la tabla de la League One, ocupando el segundo lugar a falta de solo 4 partidos para el final de la temporada. Con 82 puntos tras 42 encuentros, los “Dragones Rojos” dependen de sí mismos para asegurar uno de los dos puestos que otorgan el ascenso directo a la Championship.

Birmingham lidera la clasificación con 95 puntos, pero el Wrexham tiene su destino en sus manos, mientras que Wycombe, con 81 puntos, acecha desde el tercer lugar, buscando colarse en los puestos de ascenso directo o al menos asegurar un lugar en el play-off. El formato de la League One establece que los dos primeros clasificados al final de la temporada ascienden directamente a la Championship, mientras que los equipos que terminan entre el tercer y el sexto lugar disputan un play-off para determinar el tercer ascendido.

Con Wycombe pisándole los talones con 81 puntos en el tercer puesto, el Wrexham no puede permitirse ningún desliz en las jornadas finales. Sin embargo, su posición actual les da una ventaja clara: si mantienen su ritmo, el ascenso directo está en sus manos.

Futbol inglés

Un ascenso con 'guión de Hollywood'

El ascenso meteórico del Wrexham en los últimos años es una historia que parece sacada de un guion de Hollywood, y no es casualidad. Desde que los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney adquirieron el club en 2020, el equipo ha experimentado una transformación radical. En ese momento, el Wrexham jugaba en la National League, la quinta división del futbol inglés, pero logró el ascenso a la League Two en la temporada 2022-2023, y apenas un año después, en la 2023-2024, consiguió otro ascenso para llegar a la League One.

Wrexham

Popularidad

La popularidad del Wrexham también ha crecido exponencialmente, en gran parte gracias a la fama de Ryan Reynolds, conocido mundialmente por su papel como Deadpool. El actor ha utilizado su plataforma para dar visibilidad al club, atrayendo a aficionados de todo el mundo que, de otra manera, jamás habrían oído hablar de este equipo galés. La serie documental “Welcome to Wrexham”, que narra la compra del club y su resurgimiento, ha sido un éxito rotundo, mostrando al mundo la conexión entre los dueños, los jugadores y la comunidad local.

