Aunque muchos medios europeos dan por hecho la llegada de Cristiano Ronaldo al futbol de Arabia Saudita con el Al-Nassr, Marcelo Salazar, directivo del club árabe no quiere adelantarse y aseguró que no hay nada cerrado aún.

"No está autorizado a decir ni sí, ni no. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta finales de año. Como deben comprender, se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y debe ser llevada a cabo por instancias superiores", expresó el directivo en entrevista con el portal flashscore.

Lo que si es un hecho es el interés del Al-Nassr en fichar al ‘Bicho’, pues el directivo se deshizo en elogios para CR7 y le manda un mensaje sobre lo maravilloso que sería para él vivir en Arabia Saudita.

"Siempre fue un ejemplo para mí como atleta, por la voluntad que muestra de vencer. Y luego, como ciudadano portugués, siempre le apoyé. Pero en el momento oportuno se desvelará el futuro. Vivir en Riad y con las familias ha sido una grata sorpresa para los jugadores, con las escuelas y todo lo que tenemos aquí", señaló.

Finalmente, el directivo contestó a todos los aficionados que critican a la liga árabe, pues aseguró que hablan desde su desconocimiento, pues considera que tienen un futbol muy competitivo.

"Criticar lo que se ignora es muy fácil. Llevo aquí cinco años y todos los jugadores con los que he hablado se sorprendieron muy positivamente cuando llegaron aquí, sobre todo por el nivel de la liga, que tiene un alto nivel deportivo”, finalizó.

