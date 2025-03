¿El fin del romance? Thomas Muller apunta a no renovar con el Bayern Munich

Thomas Müller, el más bávaro de los bávaros, puede estar viviendo sus últimos partidos como jugador del Bayern Munich.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la directiva del equipo alemán, ha decidido no ofrecerle un nuevo contrato. A pesar de que Müller quería seguir en el equipo de Baviera, todo parece estar llegando a su fin.

Siguiendo con la información de Romano, los pasos trascendentales sobre la salida de Thomas se darán en las siguientes semanas.

En dado caso que Thomas Müller deje al equipo alemán dejará muchísimos títulos en las vitrinas, ya que con el conjunto de Baviera, Thomas ha ganado hasta el momento, 2 Champions League, 12 campeonatos de Bundesliga, 2 Mundiales de Clubes, 6 Copas de Alemania, 2 Supercopa de Europa y 8 Supercopas de Alemania.

La presente campaña de la Bundesliga concluye en junio, por lo que Müller puede sumar un título más en dado caso que se proclame campeón de la liga local.

