El futbolista Andrej Lazarov falleció intentando ayudar en incendio de un club de Macedonia del Norte

Este domingo, Andrej Lazarov, futbolista de 25 años falleció durante el incendio de un club nocturno en Macedonia del Norte. La unión internacional de futbolistas. así como la familia del joven jugador, confirmaron su muerte.

Tomco Stojanov ya conocía el devastador destino de su hijo: Andrej, de 25 años, murió intentando salvar a otros en un incendio en una discoteca que dejó decenas de muertos en Macedonia del Norte, incluyendo muchos pisoteados durante un intento desesperado de escapar de las llamas.

El enorme incendio arrasó el club Pulse durante un concierto en vivo, dejando 59 muertos y más de 150 heridos por quemaduras, inhalación de humo y pisotones en la desesperada huida hacia la única salida del edificio.

Incendiaron el club | AP

Una de las víctimas fue Andrej. Tomco Stojanov, padre del futbolista asistió al homenaje a su hijo confesando que murió intentando salvar a otros en el incendio. “Gracias por sus condolencias, pero mi dolor es incurable. La herida es incurable”, dijo Stojanov, sosteniendo una fotografía de su hijo, bien afeitado y con una chaqueta de traje. “Murió cuando regresaba y entraba para salvar a otras personas. Y fue empujado, atropellado, así es como murió mi hijo”, añadió.

Las autoridades investigan acusaciones de soborno relacionadas con el incendio en la discoteca, que estaba abarrotada de jóvenes y operaba al doble de su capacidad. El alcalde de Kocani renunció el lunes debido al escándalo emergente.

Falleció a sus 25 años | X

Andrej Lazarov jugó con FC Shkupi de la primera división de Macedonia del Norte y había llegado a ser seleccionado Sub 21 en una ocasión para su país. La unión internacional de futbolistas compartió un comunicado lamentando el fallecimiento de su futbolista.

“FIFPRO envía sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Andrej Lazarov, quien falleció trágicamente mientras intentaba salvar a otros de un incendio en un club nocturno en Macedonia del Norte… Con profundo dolor y gran dolor, anunciamos que nuestro futbolista, Andrej Lazarov, ha sido confirmado entre las víctimas del trágico incendio que ocurrió en la noche en Koçan”, comentaron en una publicación en redes.

