Ricardo Osorio recordó su paso por la Bundesliga: “Jugar en esa liga no es nada fácil”

En la previa de la Beckenbauer Cup, Ricardo Osorio, exfutbolista mexicano que destacó en el VFB Stuttgart, ofreció una rueda de prensa en la que comparó el futbol alemán con el mexicano y señaló las principales áreas de mejora para el desarrollo del balompié nacional.

Osorio destacó la mentalidad alemana como un factor clave en su éxito, resaltando valores como la disciplina, la puntualidad y el esfuerzo diario. “Si hablamos un poco de la cultura alemana, acuérdense que fue un país que se levantó, que aprendió de muchas cosas […] Somos 130 millones de habitantes, creo que no hemos podido… no puedo comparar, ni sé cuánto tiempo nos falta para lograr ese objetivo que ha hecho la Selección Alemana”, expresó.

El exjugador del Tri también habló sobre la alta competencia en la Bundesliga y la falta de exigencia en el futtbol mexicano. “Jugar en la Bundesliga no es nada fácil, todos los días estás jugándote tu titularidad, eso es lo que no hemos entendido. ‘Dio un partido malo, no pasa nada’, en la Bundesliga juegas un partido malo y ya estás pensando que al siguiente partido vas a la banca… tienes que mejorar día con día y eso es lo que nos ha faltado a los mexicanos”, aseguró.

Finalmente, Osorio lamentó que pocos mexicanos hayan tenido la oportunidad de jugar en Alemania y atribuyó esto a la mentalidad y el trabajo en fuerzas básicas. “Solo 7 mexicanos han ido a la Bundesliga, desafortunadamente no han ido más por la mentalidad. Nos falta mucho el trabajo, entender las fuerzas básicas. Hoy por todo lo que he visto hay un bache enorme en el futbol, no nada más en México, a nivel mundial”, concluyó.

