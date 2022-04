Elías Ayub sueña con el ascenso del Real Oviedo: ‘Estamos en el mismo barco’

El mexicano Arturo Elías Ayub, máximo accionista del Real Oviedo, fue maestro de ceremonias en la presentación de la Fundación Real Oviedo, y mandó un mensaje breve a los jugadores sobre su ilusión de estar en la Primera División de España.

“Es importante ascender a Primera, tener éxico, fama, pero lo más importante es sentirte pleno y feliz”, expresó Ayub. También habló sobre el clásico del principado entre el Oviedo y Sporting el próximo 14 de abril.

“No nos dejan ir, pero espero que los once que estén en la cancha demuestren que no necesitamos más”, aclaró inconforme tras la negativa de los locales de darles entradas para el juego.

El teléfono del #RealOviedo SÍ sacaba selfies pero solo aquí#RealOviedo pic.twitter.com/OXt6x2aSIQ — Real Oviedo (@RealOviedo) April 9, 2022

Además, Arturo Elías habló sobre el equipo, donde comentó que han crecido como equipo. “Como institución hemos crecido enormemente y tenemos las mismas ganas y garra de seguir adelante”, dijo.

Real Oviedo está en el sexto lugar, por lo que pueden soñar con ascender, misma ilusión que tiene Elías Ayub. “El ascenso no es fácil. Hay que llegar a los Playoffs porque el ascenso directo es casi imposible matemáticamente.

“Llegando a la promoción hay que ganar a dos equipos. La posibilidad existe y la ilusión no hay que perderla, pero siempre con los pies en la tierra. Tenemos que tener ilusión”, añadió.

Por último, el mexicano señaló que a pesar de estar lejos sigue de cerca los pasos del Real Oviedo y mandó un mensaje a la afición oviedista.

“No solo el vestuario (sobre la unión), afición, cuerpo técnico, directiva. Reo que ese es el secreto del éxito y eso me hace ilusionarme más que por número de puntos o puestos en la tabla. Me ilusiona ver esa unidad que no habíamos tenido hace mucho.

“Ir este domingo (al Tartiere) que quiero saludarles. Es una recta final, todos estamos en el mismo barco y hay que remar parejo para que el barco llegue a donde queramos. Les pido que vayan”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED: ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN CONTRA CR7 POR TIRAR EL CELULAR DE UN FANÁTICO