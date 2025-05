Emiliano 'Dibu' Martínez asegura que la fama después del Mundial no lo ha cambiado

En una entrevista exclusiva con ESPN, el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez repasó su presente con el Aston Villa, analizando con autocrítica su temporada tanto en la Premier League como en la Champions League. Aunque se mostró “orgulloso” del crecimiento colectivo del club, admitió que en lo personal no quedó satisfecho con su rendimiento.

Aston Villa jugó Champions League en la presente temporada | AP

Feliz con el grupo, frustrado con él

“Desde que llegué hemos ido en crecimiento. Estamos peleando para entrar en Champions, pero no estoy contento en lo individual y por no conseguir los objetivos”, reconoció el guardameta sudamericano.

'Dibu' ha sido titular en 34 partidos de la liga inglesa esta temporada, en los que recibió 45 goles y sólo pudo mantener el arco en cero en 6 ocasiones. Además, lamentó que el equipo quedara eliminado en Cuartos de Final de Champions y sin llegar a la Final de FA Cup.

El 'Dibu' fue campeón del mundo en 2022 | X: @emimartinezz1

Uno de los factores clave, según Martínez, fue la falta de refuerzos en momentos importantes del calendario: "Los cambios llegaron tarde, en enero o febrero. Si hubiéramos tenido este plantel antes, no sé hasta dónde podríamos haber llegado. Competimos como pudimos, pero para llegar a instancias grandes se necesita más”.

Ser campeón del mundo te da respeto

La entrevista también abordó la parte más humana del arquero argentino: el impacto de la fama tras ganar el Mundial en Qatar. Aunque dice mantener su rutina, admite que su vida cambió, especialmente cuando regresa a Argentina: “Cuando voy a Argentina puedo hacer menos cosas de lo que me gustaría. No puedo llevar a mi sobrina al parque, pero siempre viajamos en familia. La plata no nos cambió”, afirmó.

Martínez también expresó su sentir al respecto del futuro en los equipos con los que participa: “Si salir campeón implica dejarle la camiseta a otro, es algo que un día se dará. Pero quiero dejar la vara bien alta”.

Atajada del 'Dibu' en Champions | X: @emimartinezz1

