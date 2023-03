Enzo Fernández confiesa que ignoró consejo de Lionel Messi en el Argentina vs México de Qatar 2022

Enzo Fernández fue sin duda una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022. El volante se convirtió en una estrella con Argentina desde el segundo partido cuando logró anotar un gol.

El ahora volante del Chelsea reveló que tuvo que desobedecer indicaciones de su capitán Lionel Messi para poder anotar su gol en contra de México que aseguró la victoria de su selección.

"Cuando hago el gol con México, antes del córner, Leo me dice: 'acercate a jugar'. Como diciendo... vamos a tenerla ahí, ¿entendés? Porque faltaba poco, cinco o diez minutos"

El gol de Fernández fue uno de los mejores de todo el torneo ya que su remate terminó entrando en el ángulo superior haciendo imposible una atajada de Guillermo Ochoa.

"Cuando me la da Leo, no veo nadie enfrente mío, encima veo el defensor de México alejado. Y entonces digo, lo encaro y tiro el centro. Me salió eso", sentenció el jugador argentino.

