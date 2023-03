Buffon: 'Al final de esta temporada o, por mucho, a fin de la siguiente me voy a retirar'

Tras casi 28 temporadas como futbolista profesional, el legendario guardameta italiano, Gianluigi Buffon, está muy cerca del retiro, según reveló al portal Bobo TV.

Buffon, quien actualmente milita en el Parma de la Serie B de Italia, tomaría la decisión con base en el proyecto de su equipo de cara a la próxima campaña.

"Al final de esta temporada o, por mucho, al fin de la siguiente temporada me voy a retirar. He hecho todo lo que necesitaba. Puedo continuar la próxima temporada, pero solo si estoy entusiasmado sobre el proyecto que me presenten", explicó.

A sus 45 años y, con una carrera exitosa y prominente, estaría colgando los guantes uno de los mejores arqueros de toda la historia.

A nivel clubes ha conquistado 25 títulos con la Juventus, Paris Saint Germain y el Parma, mientras que con su selección levantó la Copa del Mundo en 2006.

Además, cuenta con más de una veintena de premios individuales, entre ellos cinco trofeos al mejor portero del mundo.

