Javier Aguirre, sancionado con un partido con Mallorca, tras altercado con niño balonero

Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, ha recibido una sanción en LaLiga de España después de ser amonestado durante el partido contra el Real Betis. Aguirre no podrá sentarse en el banquillo en el próximo partido del Mallorca contra Osasuna en la vigésima séptima jornada de LaLiga, que se jugará el viernes 31 de marzo.

La sanción se debe a un altercado que tuvo Aguirre con uno de los niños baloneros en el partido contra el Real Betis. El entrenador mexicano salió de su zona técnica para reclamar al niño que estaba guardando balones mientras el partido aún tenía minutos por disputarse. Por esta acción, Aguirre recibió una tarjeta preventiva.

"Me pareció una falta de respeto y fui a decirle 'Oye, hijito, no hagas eso' y me salí de la zona y estuvo bien amonestado. Seguro fueron instrucciones de alguien. El delegado me dijo que eso lo hacían todos, a lo que dije 'Ole... Ole tus huevos, hijo'", reveló tras el partido.

El Mallorca ha estado sufriendo una mala racha de resultados fuera de su estadio, ya que ha perdido seis partidos consecutivos. A pesar de haber perdido 12 partidos de los 26 que ha disputado hasta el momento, el equipo sigue en una posición templada en la tabla, undécimo con 32 puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - JAVIER AGUIRRE SOBRE EL FUTBOL MEXICANO: "YA TOCÓ FONDO"