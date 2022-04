Erling Haaland: Le pidió al Dortmund no hacer públicas sus lesiones; informó prensa alemana

Erling Haaland está viviendo sus últimos partidos con la playera del Borussia Dortmund de acuerdo con los reportes de la prensa europea en los últimos meses, pues el jugador es del interés de los grandes equipos europeos debido a sus buenas actuaciones con el equipo alemán.

Según dio a conocer el medio alemán Sport1, el atacante noruego le ha pedido a su club que no haga públicos los diagnósticos de sus lesiones. El mismo diario aseguró que el motivo de esta petición es para evitar que se caiga el traspaso a otro equipo en el mercado de verano.

Y es que después de la Fecha FIFA se dio a conocer que Haaland volvió a lastimarse el tobillo, ahora tras un partido de Noruega. Marco Rose, entrenador del equipo, confirmó en conferencia de prensa que su delantero se encuentra lesionado "Aún no está libre de dolor. No podemos empujarle a hacer algo que no quiere para sí mismo. Es imposible que no tenga dolor. Me mandaron una foto en la que se podía ver que tenía el pie torcido 90 grados, algo se tuvo que romper", dijo el alemán.

Sin embargo, el delantero del Borussia Dortmund siguió disputando partidos con su equipo e incluso colaboró en la goleada al Wolfsburgo, donde anotó un doblete y le dio un pase de gol a Axel Witsel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THIBAUT COURTOIS DEMERITÓ GOLEADA DEL BARCELONA EN EL CLÁSICO: 'FUE UNA CASUALIDAD'