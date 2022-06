Erling Haaland sobre problemática con Alexander Milosevic: 'Me llamó Pu...'

Erling Haaland acaparó los reflectores del futbol internacional durante el partido entre Suecia y Noruega en la UEFA Nations League. El delantero del Manchester City decidió celebrar uno de sus goles en la cara de Alexander Milosevic.

Tras finalizar el encuentro, el jugador de 21 años aprovechó para explicar en la rueda de prensa lo sucedido, destacando que su rival previamente lo había insultado y amenazado con hacerle daño físicamente.

"Primero me llamó puta, lo cual puedo asegurar que no lo soy, y me dijo que me iba a romper las piernas. Marqué un minuto después", declaró el futbolista internacional.

Por su parte, Alexander Milosevic salió a defenderse: "Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, así que no sé cómo debemos comunicarnos. Es sorprendente que diga cosas que yo no he dicho".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MBAPPÉ, CRITICADO POR RECHAZAR A REAL MADRID: 'DECIR NO LE PASARÁ FACTURA'; ADVIRTIÓ MARTÍN VÁZQUEZ