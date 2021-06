España y Portugal se medirán en una prueba de fuego previo a la Eurocopa

El seleccionador nacional de España, Luis Enrique buscará sacar la mejor versión de sus jugadores en el partido amistoso previo a la Eurocopa 2020, quien aseguró que sus convocados tienen lo necesario para ganar el certamen, pues son muy jóvenes y su primera prueba de fuego será hoy en un partido amistoso ante Portugal.

"Tengo que intentar que los jugadores se lo crean. Creo que esta selección y que es una de las favoritas. Si no es así, me levantaré y me daré cabezazos. A la afición la veo positiva", comentó.

"Si los jugadores no creen tengo que trabajar más, pero creo que esta selección es muy difícil de batir. Creo que estamos entre las seis o siete favoritas, pero eso luego el tiempo lo dirá", añadió el estrafio en conferencia de prensa.

Asimismo, respecto al optimismo que tiene hacia sus jugadores que rondan entre los 27 años, el entrenador habló sobre una de sus piezas elementales dentro de la cancha, su guardameta. Sin embargo, aseguró que no se preocupa por ninguna posición, pues sus seleccionados están preparados y está encantado con el equipo que formó.

"Cualquiera de los 24 puede jugar. En el fútbol hay mucho topicazo como pasó en la final de la Europa League en el que no se ensayaron los penaltis y nadie falló. Vamos a generar confianza a los 24 jugadores. No estoy preocupado por la portería ni por cualquier otra posición. De Gea es un fenómeno, imprescindible. Suma cuando juega, cuando no juega, cuando hace un gran partido, cuando viene de perder una final. Creía que David los ponía cachondos, pero en realidad es la posición", declaró.

Por otra parte, Luis Enrique habló sobre el sistema de juego que utilizará pero sin dar detalles exactos comentó que ante cada encuentro podría hacer algo diferente.

"Mi teoría es que puedo cambiar el sistema, no hay ningún problema. Es mejor estar en un sistema y que todos los conozcan a la perfección. Podríamos ir con cinco, pero es mejor que dominar uno. Podemos jugar con defensa de tres, de hecho en muchas situaciones de juego los sistemas van variando y defendemos con tres. Sigo convencido de que dominando un sistema es mejor. Podemos cambiar, sí, tenemos matices", expresó.

