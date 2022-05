Esposa de Thiago Alcántara sobre lo ocurrido en Stade de France: 'La Final fue una pesadilla total'

En días pasados, se dieron a conocer los hechos ocurridos previó a la Final de la Champions en el Stade de France, donde algunas personas realizaron altercados con el objetivo de ingresar al estadio.

Cabe recordar que el encuentro se tuvo que posponer por más de 35 minutos ya que los aficionados que tenían boletos, aún no lograban entrar además de la gente que no respetó los protocolos de seguridad.

Por tal motivo, Julia Vigas, esposa de Thiago Alcántara, relató a través de su cuenta de Instagram los momentos de pánico que vivió previo al encuentro. Vigas fue una de las asistentes que se encontraba en ese momento a las afueras del estadio.



"No me gusta comentar estas cosas pero esta vez necesito expresarme. La Final de ayer fue una pesadilla total, y esto no se trata de futbol, va mucho más allá del resultado", escribió.

"Por la falta de organización y seguridad, hubo muchos momentos de miedo. Ser amenazado constantemente por bandas de ladrones que intentaban asaltarnos y se colaban en el estadio sin entrada".

Además mencionó que muchos aficionados se quedaron sin poder acceder, lo que provocó avalanchas de gente.

“La policía arrojó gases lacrimógenos a familias y simpatizantes, y algunos de ellos también fueron golpeados. Todos ellos personas inocentes. Debido a todo este problema, tuvimos que salir escoltados del estadio por nuestra propia seguridad".

Finalmente, pidió que se haga algo al respecto.

“Este tipo de cosas no pueden pasar en ningún tipo de evento y pedimos responsabilidad. Pudo haber sido mucho peor".

