Europa League: Así se jugarán los compromisos de Cuartos de Final

Este viernes se realizó el sorteo para conocer los duelos de Cuartos de Final de la Europa League, donde el mexicano Edson Álvarez conoció a su rival para dicha fase. El Ajax del jugador azteca se enfrentará a la siempre poderosa Roma.

El Manchester United de Paul Pogba hará lo propio contra el sorpresivo Granada, que lleva una Europa League para admirar. Otro duelo será entre el Dinamo Zagreb y el Villarreal de Unai Emery.

Para cerrar los Cuartos de Final, el Arsenal de Alexandre Lacazette y Pierre Emerick Aubameyang, se enfrentará al Slavia Praga. Cabe destacar que los compromisos serán en las siguientes fechas: duelos de Ida (jueves 8 de abril) y Vuelta (jueves 15 de abril).

De la misma forma, las llaves para Semifinales ya están definidas: Ganador del Granada vs Manchester United enfrentará al vencedor del Ajax vs Roma. Del otro será el del ganador del Dinamo vs Villarreal ante el que salga victorioso del Arsenal vs Slavia Praga.

Los compromisos de Ida Semifinales se disputarán el jueves 29 de abril, mientras que los duelos de Vuelta se jugarán el 6 de mayo. La Gran Final se llevará a cabo el miércoles 26 de mayo.

