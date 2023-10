Europa pone plazo para la desaparición de las canchas de pasto sintético

Un cambio importante se dará en próximos años en Europa, donde se ha planteado el cambiar la infraestructura deportiva y finalizar con la construcción de canchas de pasto sintético. Esto por cuestiones medioambientales, por los microplásticos producidos para este tipo de superficie.

De acuerdo con información difundida por El Confidencial de España, recientemente la Comisión Europea determinó la prohibición de la purpurina, partículas plásticas de menos de cinco milímetros que no pueden degradarse rápidamente.

Por ello, es que se ha dado un plazo de ocho años para acabar con este tipo de superficie, que no solo está presente en el futbol, sino también en otros deportes como el hockey sobre césped o el padel. Sin embargo, de momento no se han dado detalles de cómo será la transición a otro tipo de infraestructura.

El césped artificial suele utilizarse para abaratar los costos de mantenimiento, así como disminuir el uso de agua para cuidar una cancha de césped natural. No obstante, tiene un fuerte impacto en el medioambiente pues este tipo de canchas son una fuente importante de liberación de microplásticos añadidos intencionalmente.

‼️ ÚLTIMA HORA | Adiós al césped artificial en los terrenos de juego Europa impone la desaparición de todas las instalaciones deportivas de hierba artificial en ocho años Son los mayores emisores de microplásticos al medio ambiente Vía @elconfidencial pic.twitter.com/O2f1uRQ37o — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 15, 2023

En cuanto al futbol, en Europa no son muchos los clubes que utilizan canchas de césped sintético, a diferencia de la MLS. No obstante, este tipo de medidas todavía no llegan a Estados Unidos.

