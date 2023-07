Exdirectivo del PSG sobre Mbappé: 'Es momento de que se marche'

Kylian Mbappé tiene las puertas abiertas para salir en esta ventana de transferencias si es que no renueva con el Paris Saint-Germain, pues el equipo no quiere dejarlo ir gratis y aceptará las ofertas que lleguen por él si es que no firma una extensión de relación con el equipo francés.

Es por eso que, Leonardo Nascimiento de Araújo, exdirector deportivo del PSG, considera que es el momento adecuado para que Mbappé salga del equipo parisino, pues el PSG seguirá siendo un equipo cuando él se vaya y que no es fundamental tener a Kylian para ganar una Champions League.

“Por el bien del PSG, ha llegado el momento de que Mbappé se marche. El PSG existía antes de Jylian Mbappé y existirá después de él. Hace seis años que está en París y en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes se han llevado la Champions League. Ninguno contaba con Mbappé en sus filas. Eso quiere decir que es totalmente posible ganar la competición sin él”, detalló Leonardo para L'Équipe.

Leonardo tuvo diferencias con Mbappé que lo abordaron a salir del PSG, ya que estuvo en dos etapas, de 2011 a 2013 y de 2019 a 2021, pero que se fue por la puerta de atrás para que Mbappé renovara en aquel entonces, y para terminar hablar de Kylian, Nascimento señaló que no es buen líder.

“Es un gran jugador, no es líder. Es un gran goleador, no es creativo. Es difícil construir un equipo alrededor de él”, aseguró Leonardo que tuvo esta tarea por tres temporadas junto a Mbappé en el PSG.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIRECTIVO DEL CLUB ARGENTINO LAFERRERE ES DETENIDO TRAS SER VINCULADO CON NARCOTRAFICANTE