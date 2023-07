Rayados de Monterrey venció al Atlas por la mínima en el Gigante de Acero en un juego donde Tano Ortiz señaló que su equipo tuvo una mejor actuación este domingo al juego pasado de la Jornada 1 del Apertura 2023.

“Sí, hubo un cambio, el primer tiempo caso todo es el equipo que realmente quiero y busco a diario. El segundo tiempo no jugamos igual, quizá tengo que insistir y trabajar para que sea regular, pero sí hubo un cambio de San Luis a hoy contra Atlas, a mi forma de ver”, dijo Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

A pesar de que Rayados sumó de tres puntos, los abucheos en el Gigante de Acero no se hicieron esperar, sin embargo, para Tano Ortiz no tienen importancia y solamente queda trabajar tranquilamente para mejorar como equipo en la siguiente jornada.

“Los abucheos… se ganó, cuando se gana se trabaja más tranquilo, se corrige y mejor más tranquilo, me quedé con la idea de los tres puntos en casa y eso es importantísimo”, agregó Ortiz al mismo tiempo que dejó en claro que no le gusta que sus jugadores se defiendan tan temprano en el juego.

“El equipo se mete atrás, más de lo que me gusta, a partir del minuto 60 no sé si los chicos tienen la costumbre o se sienten cómodos y van para atrás, es un proceso donde tienen que entender que deben ir a buscar el segundo gol, y no ir hacia atrás donde se sientan cómodos, no me gusta, prefiero correr el riesgo al minuto 80, pero crear una situación de gol siempre”.

