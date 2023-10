Contrario a lo que se pudiera pensar por el conflicto bélico, en Israel la comunicación funciona bien y eso permite que la gente del exterior mantenga contacto con quienes están fuera, y así lo explicó Eial Strahman, exfutbolista exfutbolista argentino con nacionalidad israelí que jugó en México (Leones Negros en 2012 y Venados de Mérida 2014), quien compartió con RÉCORD cómo está viviendo actualmente la situación la población, particularmente su círculo cercano en Israel.

“Estamos e constante comunicación, por suerte todo funciona como debe, todos están con internet tienen conexión con el mundo por lo que la comunicación es perfecta. En los únicos momentos que por cuestiones lógicas no hay comunicación es cuando suenan las sirenas por lanzamientos de misiles y la gente tiene que entrar en los refugios y son lugares donde no entra señal ni hay internet, además de que uno no está preocupado por el teléfono.

“La población israelí está acostumbrada al conflicto, eso es real, esto ha sido un golpe porque hacía muchos años que no sucedía y por la magnitud, y recién empieza. La población civil, lo puedo decir yo que ya lo viví, estamos acostumbrados al lanzamiento de misiles que ocurre constantemente en las zonas del sur, la gente sabe perfectamente como debe actual, sabe qué tiene que hacer, y es cierto que lamentablemente está acostumbrada al conflicto”, expresó el sudamericano, quien también explicó parte de las actividades que debe hacer la población en estos días.

“El gobierno sacó un comunicado del portavoz del ejercito pidiéndole a la gente que se prepare para estar 72 horas en el refugio, no quiere decir que eso vaya a suceder, pero hay que estar preparados, la gente ha tenido que salir a la calle a comprar todo lo necesario, agua, alimentos, papel higiénico, todo lo que haga falta para no tener necesidad de salir. Todo el mundo tiene la posibilidad de entrar a un refugio, pero no quiere decir que esté en el departamento, eso ya depende del año de edificación, los más nuevos tienen los refugios en los departamentos que en la vida cotidiana son habitaciones, la diferencia es el grosos de las paredes, puertas y ventanas, los edificios no tan nuevos tienen sótanos que se usan como refugio, sino hay se recomienda estar en la parte más central del edificio”.

Finalmente, Eial Strahman narró cómo se ‘elije’ a la población que forma parte del ejército.

“El servicio militar en Israel es obligatorio. Se hace cuando se termina el nivel secundario, tres años para los hombres y dos años para las mujeres. El hacer el ejército no quiere decir que uno vaya a combatir o estar en una unidad de combate, hay un montón de pruebas que realizar y se hace lo que a cada uno se le permite, si uno quiere combatir y no le dan las aptitudes físicas y psíquicas no lo va a hacer, quien sí pero no quiere, puede hacer cualquier otra cosa; todos los chicos que terminan el servicio militar reciben una paga por el tiempo que no pudieron hacer lo que quisieran y queda como reservista, y así sobre todo los que han combatido tienen que entrenar una vez por año para no perder las habilidades y son los llamados cuando estas cosas suceden que son jóvenes, con familia, con hijos”, concluyó.

