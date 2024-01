Exjugador del City revela regla extrema de Guardiola: 'Si pesabas de más, no entrenabas'

En el ámbito del futbol, la exigencia de disciplina por parte de los directores técnicos es una constante, siendo un criterio innegociable más allá de las habilidades físicas o técnicas de los jugadores. En este contexto, es reconocido que Josep Guardiola, el entrenador español, se destaca como uno de los más rigurosos en este aspecto.

Recientemente, el exdefensor francés Gaël Clichy, quien fuera dirigido por Guardiola en el Manchester City, compartió detalles sobre una de las medidas más exigentes impuestas por el entrenador español. En una entrevista con The Coaches Voice, Clichy reveló cómo Guardiola controla meticulosamente el peso de cada miembro de su plantilla.

"Con Pep Guardiola, si estabas dos kilos por encima del peso que debías tener después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas", señaló Clichy.

Aunque Clichy reconoció que muchos entrenadores prestan atención al peso de sus jugadores, destacó la falta de concesiones de Guardiola en este aspecto. Según él, mientras que algunos entrenadores pasan por alto estas normas con estrellas del equipo, con Guardiola no existen medias tintas para cumplir las reglas.

Esta disciplina extrema podría explicar en parte el abismal éxito de Guardiola, quien ha acumulado 36 títulos oficiales en poco más de 15 años de carrera como entrenador. Entre estos éxitos se encuentra el actual dominio del Manchester City, que ostenta el título de monarca en su país, Europa y a nivel mundial.

Clichy, retirado como futbolista profesional desde hace unos meses, tuvo la oportunidad de ser dirigido por Guardiola durante la temporada 2016-2017 en el Manchester City, la primera de Pep en Inglaterra. Esta experiencia fue suficiente para marcar al exdefensor y motivarlo a iniciar una carrera como entrenador.

Actualmente, Clichy ejerce como auxiliar técnico en la Sub 21 de Francia y reflexiona: "A mí me hubiera gustado que hubiera sido más de una temporada. Encendió una chispa en mi forma de ver el futbol y me hizo querer aprender aún más".

