Exjugador del Real Madrid: 'Xavi cree que este Barça puede jugar como el de Pep y no es así'

Xavi Hernández llegó a la dirección técnica del Barcelona con la esperanza de regresar al equipo catalán a los primeros puestos de España y Europa. Sin embargo, su gestión ha estado llena de fracasos a que se sumó una nueva derrota en el Clásico español y muy probable se sume una nueva eliminación en la fase de grupos de la Champions League.

Y para José María Gutiérrez 'Guti', exjugador del Real Madrid, uno de los principales problemas de Xavi es que quiere dirigir al equipo como si fuera el Barcelona de Pep Guardiola, del que el propio actual entrenado culé fue parte con otros granes futbolistas como Andrés Iniesta y Lionel Messi.

"Xavi ha jugado en el mejor Barcelona de la historia, pero cree que este Barça puede jugar como aquel y no es así, no tiene los jugadores para eso, son totalmente diferentes a los que estaban con él en el campo. Si él quiere seguir siendo entrenador en el Barcelona o cualquier otro lugar, deberá aprender a adaptarse a varios estilos y sistemas", dijo el exmerengue para El Chiringuito.

"Últimamente, Xavi se está equivocando mucho en las alineaciones, necesita más autocrítica porque el equipo se le cae, se le está cayendo sobre todo en las segundas partes, el fondo físico no le da y pasan cosas como que el Madrid te gane con facilidad o que el Inter te eche de la Champions", agregó.

Pero Guti confía en el trabajo de Xavi y cree que puede lograr cosas importantes en el Barcelona, pero para ello necesita más tiempo.

"Es un proceso en el que si el Barcelona confió en Xavi, debieron saber que las cosas no iban a ir bien desde el principio porque Xavi no tiene experiencia, imagino que lo ficharon para el mediano o largo plazo porque al corto plazo se equivocan. Xavi no es un entrenador hecho, acaba de empezar y se tiene que equivocar mucho (para aprender)", sentenció el exfutbolista.

