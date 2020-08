Expresidente del Barcelona: ‘Messi no se puede ir, conozco el contrato de memoria’

Joan Gaspart, empresario catalán y quien fuera presidente del Barcelona, reveló que conoce el contrato del argentino a la perfección, por lo que aseguró que Messi no tiene posibilidades de abandonar al club blaugrana en este año.

"No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador. El club ha pagado a los jugadores. Y esto no es cosa de dinero, además, aquí hay un contrato firmado y listo”, comentó a Marca.

Por otra parte, comentó que siente mucho cariño por Leo Messi; sin embargo, en primer lugar siempre estará el Barcelona y si el argentino quiere salir la cláusula se debe pagar por completo.

“Yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona. Que se pague la cláusula. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Y aquí es lo mismo. Hay una cláusula de 700 millones y los contratos se firman para cumplirlos”, añadió.

Por último, lanzó un mensaje a Bartomeu en el que expresa de manera clara que él nunca negociaría la salida del argentino en este año.

“Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya, pero si yo soy el presidente del Barça no negocio ni un euro. Ni un euro. Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8”, finalizó.

