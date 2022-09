Fabio Capello sobre Ronaldo: 'No entrenaba, le gustaban las fiestas y las mujeres'

Reveló antiguos diálogos. Fabio Capello, histórico entrenador del Real Madrid, se hizo de un nombre legendario en dos etapas con el equipo Merengue, siendo la segunda con un equipo lleno de estrellas.

Ante esto habló sobre una inédita anécdota sobre Ronaldo Nazario, pues el exfutbolista y entrenador contó que Silvio Berlusconi, dueño del Milán en aquel momento, le preguntó por el brasileño, pero él le respondió con la verdad.

“Recuerdo que Silvio Berlusconi me llamó para preguntarme cómo estaba Ronaldo. Le dije que ni siquiera se entrenaba y que le gustaba mucho las fiestas y las mujeres, por lo que contratarlo para el Milán sería un error. Al día siguiente vi los titulares de los periódicos: ‘Ronaldo, en Milán’. Fue muy divertido”, dijo en el Festival dello Sport.

Finalmente, Nazario dejó al Real Madrid y salió a San Siro en enero del 2007; baja que para Fabio Capello no se arrepiente, pues los jugadores que llegaron le pudieron ayudar a formar un equipo ganador.

“La decisión de despedir a Ronaldo y fichar a Cassano ayudó a crear un espíritu ganador en el equipo. Le recuperamos nueve puntos al Barcelona en la recta final de 10 partidos y todavía estoy orgulloso de eso”.

Sobre su paso con el Madrid, Capello dijo: “El Bernabéu es un santuario, las responsabilidades eran enormes. El Madrid es el equipo que más se ha quedado en mi corazón porque tuve que construirlo trayendo jugadores que pensaba que podían marcar la diferencia. Tenía cuatro jugadores de 20 años en el primer equipo y traje a Seedoft de la Sampdoria y a Roberto Carlos para la defensa”.

Finalmente, Fabio habló sobre esa faceta que lo ponían de que no había buena conexión con sus jugadores, desmintiéndola y señalando que siempre había dialogo, y bueno, entre ambas partes.

“Ningún jugador en particular me ha faltado al respeto. Por supesto que podíamos hablar y discutir, pero yo no habría aceptado otros comportamientos. No soy sargento de hierro, lamento que me hayan puesto esta etiqueta”.

