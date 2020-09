Falcao reveló uno de los momentos más complicados que tuvo con Van Gaal

Louis Van Gaal es uno de los técnicos más polémicos del mundo, y distintos jugadores han expresado su descontento con el entrenador holandés.

Radamel Falcao, quien coincidiera con el neerlandés en el Manchester United, reveló uno de los momentos más complicados que tuvo como Red Devil.

"La situación era muy compleja, a mí lo único que me molestó fue que una vez antes de irme a la Selección le ganamos al Everton con un gol mío, me fui y cuando vuelvo me dice va a poner a otro delantero, va a cambiar el esquema y el otro delantero está mejor que tú, yo me cuestioné porque equipo que gana no se cambia", contó el colombiano a Daniel Habif.

A pesar de los roces que tuvieron, El Tigre no le guarda ningún rencor a Van Gaal.

"No le guardo ningún tipo de rencor, las cosas me las dijo en la cara, pero me cambió en el momento en el que yo mejor estaba", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WUHAN: AFICIÓN VOLVIÓ A LOS ESTADIOS EN LA CUNA DEL CORONAVIRUS