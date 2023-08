Federación Española de Futbol defiende a Luis Rubiales y rechaza acusaciones de Jenni Hermoso

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente controversia surgida en torno a un beso entre el presidente de la federación, Luis Rubiales, y la jugadora Jenni Hermoso. La RFEF ha subrayado que la participación en la selección nacional es una "obligación" para las jugadoras convocadas y ha presentado una serie de imágenes como prueba en medio de las afirmaciones contradictorias.

En este comunicado, la RFEF ha declarado: "Respeta, como ha respetado en todo momento, las decisiones de las jugadoras de querer participar o no con la Selección Española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello". Esta declaración llega en medio de la renuncia de algunas jugadoras internacionales a jugar para la selección hasta que se realicen cambios en la misma.

La controversia se desencadenó a raíz de un beso entre el presidente Rubiales y la jugadora Jenni Hermoso, el cual ella afirma que no fue consentido. Sin embargo, Rubiales ha mantenido que el beso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido". Según su versión, fue Hermoso quien lo alzó en brazos durante la celebración de la victoria en el Mundial femenino: "Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo".

La RFEF ha adjuntado cuatro imágenes a su comunicado como respaldo a la versión de Rubiales. Estas imágenes muestran a Luis Rubiales siendo alzado por la jugadora Jenni Hermoso. Según la federación, estas imágenes son "pruebas concluyentes de que el presidente no ha mentido".

La RFEF también ha anunciado su intención de emprender acciones legales para proteger la "honorabilidad" del presidente Rubiales, quien ha sido objeto de controversia y escrutinio público debido a este incidente. La federación ha expresado que demostrará la veracidad de los hechos y refutará cualquier información falsa difundida en relación con este incidente.

La situación continúa evolucionando a medida que la federación y las partes involucradas toman medidas legales para abordar las acusaciones y las contradicciones en torno a este beso presidencial, minetras que la FIFA ha suspendido a Rubiales por 90 días en lo que se realiza una investigación.

