Fernando Morientes: 'Barcelona se está reforzando con todo por que no ganó nada'

En cada temporada de LaLiga, Real Madrid y Barcelona acaparan los reflectores. El conjunto blaugrana ha sorprendido a propios y extraños con sus fichajes de renombre, pero aún con esto, el rival a vencer en España y Europa, es el Madrid, así lo consideró Fernando Morientes.

Hace una campaña, Xavi Hernández iniciaba con el proceso de reconstrucción de un Barcelona que hundido en una crisis atravesaba un momento complicado y aunque la mejoría fue evidente, los culés no consiguieron ganar una sola competencia.

Quedaron subcampeones de LaLiga, fueron eliminados de la Supercopa de España tras perder en el Clásico 2-3, además cayeron en la Copa del Rey luego de perder 3-2 ante el Athletic y no aspiraron a estar en Champions League, razón por la que se reforzaron de una manera tan intensa, esto desde la perspectiva de Morientes.

“El Barcelona se está reforzando magníficamente bien porque no ganó LaLiga, no ganó la Champions, no ganó la Copa, no ganó nada. El Madrid ha fichado a Tchouaméni, del Mónaco y Rudiger que quedaba libre”, declaró en conferencia.

En cambio, las incorporaciones de la escuadra blanca han sido más discretas en cuanto a cantidad se refiere. Recientemente anunciaron las llegadas del defensa Antonio Rudiger, quien terminó su relación contractual con el Chelsea y al mediocampista Aurélien Tchouaméni, quien salió del Mónaco.

Pero el embajador de LaLiga fue contundente y aseguró que actualmente, el Real Madrid continúa como el equipo que los demás clubes deben vencer, por lo que consideró que los otros equipos deben ser los que busquen refuerzos: Los que tienen que reforzarse son los demás. El equipo a abatir hoy en día en LaLiga y en Europa, es el Real Madrid”, manifestó.