El Consejo de la FIFA aprobó este miércoles 5 de marzo la creación de dos nuevos torneos internacionales para impulsar el desarrollo del futbol femenil: La Copa Femenina de Campeonas y el Copa Mundial Femenil de Clubes. Además, dio a conocer las fechas relevantes y el formato de competencia para ambos certámenes.

Según la decisión del Consejo de la FIFA, este torneo se celebrará cada cuatro años y la primera edición está programada para enero-febrero de 2028. Seis clubes que representan a la AFC, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL, la OFC y la UEFA participarán en la fase de play-in.

Los tres ganadores avanzarán a la Fase de Grupos y se unirán a otros 13 clubes. La AFC, la CAF, la CONCACAF y la CONMEBOL tendrán dos plazas directas cada una, mientras que la UEFA tendrá cinco plazas. En esta instancia habraá cuatro grupos de cuatro y los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la Fase Eliminatoria.

Todos los partidos se disputarán en una sede neutral que la FIFA se determinará a su debido tiempo, al igual que los cabezas de serie de la edición de 2032, tomando en cuenta los resultados y el rendimiento de los clubes en todas las competiciones disputadas en años anteriores.

Este torneo vendrá a ser lo que actualmente es la Copa Intercontinental en la rama varonil. En el mismo se enfrentarán los seis campeones continentales de clubes de la temporada completa anterior y se llevará a cabo cada año que no haya Mundial Femenino de Clubes.

En la edición 2026, la fase preliminar constará de dos rondas eliminatorias, con fechas exactas por determinar. Los campeones de la AFC recibirán a los de la OFC en la Ronda 1 y el vencedor visitará a los monarcas de la CAF en la Ronda 2.

Este ganador clasificará al Final Four, programado para jugarse entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026 en una sede neutral que será determinada por la FIFA a su debido tiempo.

Los semifinalistas de la Ronda 2 se enfrentarán a los campeones de la UEFA, mientras que los campeones de la CONCACAF se enfrentarán a los campeones de la CONMEBOL. Los ganadores de las semifinales disputarán la Final y los subcampeones competirán por el tercer puesto.

El sorteo de la Copa Femenina de Campeonas de la FIFA 2027 se determinará en función de los resultados de la edición de 2026, mientras que el torneo se jugará del miércoles 27 de enero al domingo 31 de enero. La edición 2029, programa del miércoles 24 al domingo 28 de enero, estará sujeto a consultas posteriores.

