LAFC pone pie y medio en los Cuartos de Final de Concacaf tras golear a Columbus Crew

Con doblete de Dennis Bouanga y uno más de Nathan Ordaz, LAFC logró el contundente resultado de 3 a 0 ante Columbus Crew en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La noche de Bouanga se comenzó a iluminar al minuto 20, cuando robó el balón cerca del área rival, y con inteligencia eludió al arquero para definir sin problemas y adelantar a su equipo en el marcador. Al 46’, desde la banda izquierda firmó su gran actuación con un disparo bien colocado al ángulo.

Un Columbus Crew, confundido y fuera del partido por el resultado, concedió uno más desde el tiro de esquina, mismo que sentenció el juego de Ida. El encargado fue Nathan Ordaz, quien entró de cambio en los minutos finales del encuentro.

Con el duelo de Vuelta pendiente todavía, Columbus Crew y LAFC se enfrentarían a Inter de Miami o Cavalier SC. La cita será el 11 de marzo en Lower.com Field para definir al ganador de la ronda.

Noche especial para el equipo angelino que tiene la clasificación casi asegurada a la siguiente ronda. No obstante, el Crew todavía buscará la hazaña con la localía de su lado para robar el boleto a la próxima fase.

