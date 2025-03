FIFA lanza Sonic ID de la Ciudad de México para el Mundial 2026

La FIFA lanzó el Sonic ID de la Ciudad de México para el Mundial de 2026.

A través de redes sociales, el organismo internacional compartió un video de cómo suena la CDMX de cara a la justa mundialista del próximo año.

En el clip, la música suena mientras se van mezclando tomas de las zonas más emblemáticas de la Ciudad, como el Centro Histórico, Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, entre otros.

Con un ritmo de cumbia y un ligero sonsonete eléctrico, el tema representa la diversidad cultural que existe en la capital del país.

La producción de esta canción, estuvo a cargo del grupo "Instituto Mexicano del Sonido". Estas dinámicas buscan reforzar una grata experiencia

Cabe recordar que aún quedan por liberarse más canciones sobre la Guadalajara y Monterrey, dos de las ciudades de México que también recibirán partidos de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el portal de la FIFA, las otras dos canciones se lanzarán el 12 de marzo (Monterrey) y sábado 15 de marzo (Guadalajara).

