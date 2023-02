FIFA: Messi, CR7 y Mbappé lideran lista de aspirantes para FIFPro 11

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son parte de un número de 26 jugadores que han sido elegidos para que puedan ser parte del once ideal del FIFA/FIFPro World 11.

El once ideal de la FIFA de todo el 2022 se va a dar a conocer durante la entrega de premios del The Best de la FIFA.

Este evento se va a realizar el próximo lunes 27 de febrero, en donde se sabrá quiénes son los once futbolistas que se eligieron para estar en el cuadro top.

Los futbolistas que son elegibles para formar este FIFA/FIFPro World 11 son los siguientes:

- Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) y Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

- Defensas: Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Múnich/Portugal), Alphonso Davies (Bayern Múnich/Canadá), Virjil van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Croacia), Achraf Hakimi (PSG/Marruecos), Theo Hernandez (Milan/Francia), Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid/Alemania), Thiago Silva (Chelsea/Brasil).

- Medios: Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brasil), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Enzo Fernández (River Plate/Benfica/Chelsea/Argentina), Gavi, Pedri (Barcelona/España), Luka Modric (Real Madrid/Croacia) y Fede Valverde (Real Madrid/Uruguay).

- Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Noruega), Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona/Polonia), Kylian Mbappe (PSG/Francia), Lionel Messi (PSG/Argentina), Neymar Jr. (PSG/Brasil) y Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr/Portugal).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - PSG: NEYMAR, NUEVAMENTE EN LISTA DE TRANSFERIBLES, SEGÚN PRENSA EUROPEA