PSG: Neymar, nuevamente en lista de transferibles, según prensa europea

El ‘romance’ entre Neymar y el París Saint-Germain parece que entró en una profunda crisis. Según prensa europea, los parisinos intentarán que el astro brasileño se vaya del club.

Esta no es la primera ocasión en que han intentado prescindir del ex del Barcelona, pues el año pasado también idearon el plan. No obstante, la renovación automática salvó a Ney.

La mala racha de Neymar en el PSG inició tras finalizar el Mundial de Qatar 2022. El brillante arranque de temporada, con goles y asistencias, quedó eclipsado con un bajón de calidad tras la Copa del Mundo.

Por si su desempeño futbolístico no fuera lo suficientemente preocupante, el profesional de 31 años se ha visto envuelto en varias polémicas extracancha.

La más reciente involucró a sus vecinos y hasta el alcalde de la ciudad donde vive, a las afueras de París. Según los ciudadanos, el jugador ha organizado varias fiestas que terminan a altas horas de la noche y son muy ruidosas.

