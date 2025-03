Franck Ribéry estuvo apunto de perder la pierna tras una infección y cirugía

Uno de los mejores volantes de la última época, fue el francés, Franck Ribéry. El jugador que deleito a todos con sus impresionantes faenas y velocidad, por la banda izquierda, contó una terrible experiencia después de su retiro en 2022.

Ribéry, explicó para el diario L’Équipe, que en su última temporada como jugador, en la Salernitana de la Serie A, vivió la peor experiencia de su carrera. El jugador francés, comentó que lo que fue un dolor incesante en la rodilla, casi se convirtió en una amputación de su pierna.

Ribéry | AP|

El exjugador del Bayern Munich, comentó que se sometió a una operación de rutina de la rodilla, sin embargo, aunque todo salió bien al principio; el jugador sufrió una infección grave después de la cirugía.

"Me operaron en Austria. La operación salió bien, con una placa insertada. Pero sufrí una infección grave casi cinco meses después”, comentó Franck al diario francés. De igual forma, el exinternacional absoluto con Francia dijo lo siguiente. "Me quitaron la placa, pero la infección me había carcomido. Era tan grave que tenía agujeros en la pierna. Había contraído estafilococos.”

Ribéry | AP|

Balón de Oro: La molestia de Ribéry

Uno de los momentos más álgidos en la carrera del francés, fue cuando casi ganó el Balón de Oro. La temporada 2013, fue la mejor en la carrera de Ribéry, sin embargo, no fue suficiente para ganar dicho trofeo, que a la postre ganó Lionel Messi; el francés, aún recuerda con cierta molestia ese momento.

"Sigo buscando una explicación, aunque algunos han dado su opinión. Nunca entenderé por qué la votación se retrasó más de dos semanas, cuando yo lideraba la votación entre los periodistas. Si la votación se hubiera realizado como debía, habría ganado", sentenció Franck.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THOMAS TUCHEL NO CANTÓ 'GOD SAVE THE KING' EN SU PRIMER JUEGO CON INGLATERRA