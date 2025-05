“Free Huescas” se hizo presente después del gol del mexicano con Copenhague

Rodrigo Huescas fue condenado por la justicia danesa, después de su importante infracción de tránsito. Aunque aún tiene que cumplir su condena, eso no ha sido impedimento para que el exjugador de Cruz Azul, dispute los partidos con Copenhague.

En el último encuentro de la Superliga Danesa, el club del mexicano se llevó la victoria después de una goleada 0-4; Huescas colaboró con un gol. Después de su anotación, la afición del Copenhage cantó en el respetable: “Free Huescas”, cántico que en el momento que se dio a conocer su condena cantaron.

Rodrigo Huescas | @bvbnewsblog|

Los Byens Holds, son líderes por cuatro puntos de diferencia, aunque Midtjylland tiene un partido menos. Si el equipo antes mencionado pierde su próximo partido, Huescas estaría ganando su primer título en el viejo continente.

Copenhague sueña con el doblete, ya que en un par de días estará jugando la Final de Copa ante Silkeborg.

Copenhagen fans applauding and chanting ‘FREE HUESCAS’ after scoring his goal today. 😂🇲🇽🇩🇰



— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 18, 2025