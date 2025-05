Sérgio Conceicao cuestiona expulsión de ‘Santi’ Giménez; argumenta una jugada similar no sancionada en Coppa Italia

Una derrota más y el fracaso se consumó. AC Milan perdió ante Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana, por lo que el equipo de Santiago Giménez, se quedó sin oportunidad de disputar algún torneo europeo la siguiente campaña.

En el duelo ante La Loba, Giménez se fue temprano a las regaderas, ya que desató su frustración contra Gianluca Mancini y le propinó un codazo al pecho. El mexicano recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 hombres en el primer tiempo.

Giménez | AP|

A pesar de todo, el entrenador del conjunto Rossoneri, Sérgio Conceicao, destacó que en la Final de la Coppa Italia, una jugada similar contra su equipo no fue sancionada de la misma forma. El estratega lusitano, no defendió la acción de ‘Santi’, sin embargo, comentó que no se midió con la misma vara.

“Al final, los detalles nunca nos favorecen; siempre son negativos. Ya sea por nuestros errores o por los de otros. El VAR fue igual que en la final de la Coppa Italia. No digo que Giménez no mereciera la tarjeta roja, pero el miércoles le pasó lo mismo a Gabbia”, comentó Conceicao.

Giménez | AP|

Segunda expulsión en su carrera

‘Chaquito’ vio por segunda ocasión en toda su trayectoria la tarjeta roja. Curiosamente, las dos tarjetas rojas de Giménez han sido contra la Roma y Mancini. La primera fue en un duelo de Europa League, donde el exjugador del Cruz Azul le dio una fuerte patada al futbolista italiano.

