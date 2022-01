El jugador del Barcelona, Frenkie de Jong, autor del gol del triunfo del Barça ante el Alavés, aseguró que le da un poco de pena que se diga que están orgullosos cuando perdieron contra el Real Madrid en la Supercopa.

“Creo que contra el Madrid no jugamos mal, pero me da un poco de pena que estamos diciendo que estamos orgullosos cuando perdimos contra el Madrid. No tiene que ser así”, expresó el mediocampista culé.

“En el Barça cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado”, añadió.

Además, De Jong aseguró que el triunfo ante los albiazules era muy importante porque se encuentran en una fase difícil de la temporada.

Por último, el neerlandés comentó sobre su rendimiento personal.

“Puedo mejorar mucho, pero tampoco es un desastre”, concluyó.

