Frenkie de Jong 'reconoce' mal momento del Barcelona: "Nos toca mejorar"

Frenkie de Jong, mediocampista del Barcelona, habló sobre el mal momento que vive el equipo y aseguró que "deben mejorar" tras ser goleados por el Real Madrid en la Final de la Supercopa de España.

En una entrevista publicada por el club, el neerlandés reconoció la superioridad de los Merengues, aunque señaló que "un mal partido no marca toda la temporada".

"En ese partido (Final de la Supercopa) no estuvimos bien, pero un partido no marca toda la temporada. Perdimos la final ante el Madrid, ellos merecieron ganar, fue justo, nos toca mejorar. Eso no significa que la temporada ya sea mala; todavía quedan tres títulos por jugarse", mencionó.

Asimismo, explicó qué es lo que deben mejorar como equipo, asegurando que les ha faltado contundencia a la hora de definir y concentrarse en zona defensiva.

"Tenemos que mejorar, lo sabemos. Creo que nos falta un poco de contundencia y concentración. Es cierto que en defensa, como equipo, no estamos concentrados los 90 minutos. No puedes regalar nada a tus rivales porque aprovechan sus ocasiones",agregó.

