Gareca: 'Me hubiese gustado que Messi terminara su carrera con Barcelona'

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, manifestó su disgusto por el cambio de equipo de Lionel Messi, al que le hubiese gustado que continuara en el Barcelona en lugar de fichar por el París Saint-Germain.

"A mí no me gustó particularmente, pero respeto a Messi. Me gusta como jugador. Creo que es el mejor del mundo. No me gustó que el Barcelona dejara ir a Messi ni tampoco que Messi se fuese del Barcelona", comentó Gareca.

En la conferencia de prensa donde presentó la lista de convocados para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el técnico argentino insistió en que quería seguir viendo a Messi vestido de Blaugrana.

"Es lo que me tocó vivir. Siempre vi a Messi en el Barcelona y me hubiese gustado que termine ahí su carrera, pero son apreciaciones muy personales", señaló.

