Gareth Bale sobre su rendimiento: 'Trabajo para lograr jugar los 90 minutos'

El delantero galés Gareth Bale, habló sobre disputar los 90 minutos con LAFC, donde actualmente milita con el objetivo de regresar a su forma tras lesiones que sufrió en las últimas temporadas.

"Todavía no he jugado los 90 minutos y trabajo para lograr ese objetivo. Creo que vamos por el buen camino. Por supuesto que quiero jugar los 90 minutos siempre, pero entiendo que necesito prepararme físicamente y eso es algo que no he hecho en las últimas temporadas", consideró Bale.

Gareth, debutó contra Nashville y hasta el momento ha disputado 11 encuentros con Los Ángeles FC, sin embargo aún no ha completado ningún encuentro.

Finalmente, compartió que todos los futbolistas desean jugar el mayor tiempo posible, sin embargo en su equipo buscan ser inteligentes para llegar en buenas condiciones a la última parte de la temporada de una manera inteligente.

