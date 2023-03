Gary Lineker: BBC decidió retirar sus segmentos deportivos de la programación

La BBC enfrenta una crisis el sábado tras la suspensión de la exestrella del futbol y estelar presentado Gary Lineker tras un comentario en el que criticó las nuevas políticas de asilo del gobierno.

Un creciente número de jugadores y presentadores se unieron en apoyo a Lineker y la cadena de televisión enfrenta acusaciones de sesgo político y de coartar la libertad de expresión, pero ha recibido elogios de políticos conservadores.

La cadena indicó que solo transmitirá “un limitado programa deportivo” el fin de semana después de que los presentadores de los programas más populares declinaron aparecer en solidaridad con Lineker.

El exjugador fue suspendido del programa nocturno “Match of the Day”, que muestra los goles y las mejores jugadas de los partidos del día en la Premier League, tras una publicación en Twitter en la que comparó el lenguaje de los legisladores con el utilizado por Nazis en Alemania.

La BBC eliminó el programa “Football Focus” de su programación y lo reemplazó con un episodio del programa “Bargain Hunt”. La estación de radio 5 Live, no contó con el programa de medio día después de que un presentador no asistió.

La BBC anunció que “Match of the Day” no tendrá presentadores o analistas el sábado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO AGUIRRE FIRMA CON EL OLIMPIA, TRAS FRACASAR CON EL CRUZ AZUL