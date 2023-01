Gary Lineker sobre Kepa Arrizabalaga: ‘Es una copia barata del Dibu Martínez’

Kepa Arrizabalaga ha tomado la titularidad del arco del Chelsea tras la lesión de Mendy. Pese a tener varias atajadas importantes, el español trató de intimidar a Julián Álvarez al mero estilo del Dibu Martínez.

En el duelo Manchester City vs Chelsea de la FA Cup, el ibérico trató de intimidar a Julián, pues se acercó a él y lo distrajo; no obstante, no fue efectivo, pues el de la Albiceleste anotó su penalti y los Blues terminaron por caer.

Esa actitud no le gustó a nada al exjugador de la Selección de Inglaterra Gary Lineker y explotó contra Kepa. “Es una copia barata de Emi Martínez. Creo que Julián Álvarez debe haber dicho a Kepa: ‘Hermano, vengo de ganar la medalla de oro por el Mundial, no me preocupa mucho lo que hagas’”, dijo para la BBC.

Fue el pasado 8 de enero cuando el City le pasó por encima al Chelsea. Con dos tantos de Mahrez, uno de Julián y uno más de Phil Foden, los comandados por Pep Guardiola dejaron sin respuesta a los Blues.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDIOLA SOBRE EL RETIRO DE BALE: "AHORA PUEDE CONVERTIRSE EN UN FANTÁSTICO JUGADOR DE GOLF"