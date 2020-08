Gattuso: 'A Messi sólo lo puedo parar en sueños o jugando play'

A días de la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League entre Napoli y Barcelona, el director técnico del equipo italiano Genaro Gattuso habló en conferencia de prensa sobre su estrategia para detener a Lionel Messi y evitar goles.

“¿Parar a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando a la Playstation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta del Milan, cuando pesaba 15-20 kilos menos”, dijo el timonel.

Asimismo, Gattuso habló sobre la posible baja de Lorenzo Insigne, uno de sus mejores hombres, quien se fue lesionado entre lágrimas durante el partido ante la Lazio.

"Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizás no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia", finalizó.

