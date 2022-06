Gennaro Gattuso respondió a las acusaciones en su contra: ‘No entorpecerán mi trabajo’

Gennaro Gattuso ya respondió a las declaraciones en su contra por parte Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia, equipo al que Gattuso dirigirá, aunque no ha sido presentado oficialmente.

Gennaro regresó a Italia después de estar en Singapur donde firmó acuerdo para ser DT de los Murciélagos con Peter Lim. Zorío, a través de la plataforma Marea Valencianista, realiza una opción sobre Lim, donde anuncia que ha hecho una oferta para comprar la mayor parte del equipo.

En la misma plataforma ha señalado que Gennaro Gattuso no fue contratado por el Tottenham de la Premier League por ser una persona homofóbica, racista y machista. Zorío, como parte de sus acusaciones, recordó que el diario italiano La Gazzeta dello Sport donde en junio 2021 no llegó al futbol inglés por las razones ya mencionadas, además de que recordó tres de sus frases que lo señalan como racista, homofóbico y machista.

“Realmente no puedo ver mujeres en el futbol. No me gusta decirlo, pero es así”, dijo Gattuso cuando Adriano Galliano pasó a compartir su rol con Bárbara Berlusconi en el Milan en 2013.

“El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y el matrimonio homosexual me resulta muy extrañp”, dijo en 2008 cuando era jugador del Rangers de Escocia.

“¿Cuántes veces se ha abucheado a los jugadores blancos? A mí me ha ocurrido, pero no e doy importancia”, dijo en 2013 cuando Kevin-Prince Boateng abandonó un partido del Milan por insultos racistas.

RESPUESTA:

Ante estas acusaciones Gennaro Gattuso aseguró que no tiene ningún aspecto con el que lo han describido. “Mi historia habla por mí. ¿Yo racista? ¿Soy homofóbico? ¿Soy xenófobo? ¿Yo machista? ¿Pero estamos locos? Aquí es el momento de calmarse”, dijo.

También, el exentrenador del Napoli explicó las frases que utilizó en el pasado. “La frase sobre las mujeres, pronunciada en el momento de la entrada en el futbol de Bárbara, pretendía ser una frase de la obra de Galliani que había sido interrumpida”.

“¿Racista? Entonces ¿por qué fiche a Bakayoko cuando estaba en el Napoli? Nunca he tenido nada en contra de los jugadores negros, muchos de los cuales han sido mis compañeros y amigos.

“¿Qué saben de mí estos señores que hablan de racismo, estos leones que se esconden detrás de un teclado o detrás de un apodo?”.

Por último, Gennaro Gattuso compartió su filosofía de vida, misma que entendió cuando salió de Italia a Escocia por el futbol.

“Vengo de un pequeño pueblo. Me hice a mí mismo, de niño fui a jugar a Escocia, al Glasgow Rangers: ¿sabes lo que puede significar para un ‘sureño’ estar fuera de Italia y demostrarle al mundo que puede salirse con la suya? Construí mi carrera con trabajo duro, compromiso, sudor. Nadie me dio nada. Y ya no permitiré que alguien, con acusaciones terribles, entorpezca mi trabajo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GARETH BALE NO SE RETIRA: 'TENGO UN MONTÓN DE OFERTAS', ASEGURÓ